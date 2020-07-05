Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Комнаты прохлады в центрах социального обслуживания Москвы возобновили работу

Комнаты прохлады в центрах социального обслуживания Москвы возобновили работу

 Астрологи сообщили о влиянии парада планет на жизнь людей

Астрологи сообщили о влиянии парада планет на жизнь людей
Эксперт Савчук: над рынком углеводородов вновь сгустились тучи

Эксперт Савчук: над рынком углеводородов вновь сгустились тучи

 Эксперты зафиксировали сезонное изменение спроса россиян на мыло

Эксперты зафиксировали сезонное изменение спроса россиян на мыло
Bloomberg отвлекает американцев от проблем в США, запугивая Россией

Bloomberg отвлекает американцев от проблем в США, запугивая Россией

 Путин направил Трампу поздравление с Днем независимости США

Путин направил Трампу поздравление с Днем независимости США
Комнаты прохлады в центрах социального обслуживания Москвы возобновили работу

Комнаты прохлады в центрах социального обслуживания Москвы возобновили работу

 Астрологи сообщили о влиянии парада планет на жизнь людей

Астрологи сообщили о влиянии парада планет на жизнь людей
Эксперт Савчук: над рынком углеводородов вновь сгустились тучи

Эксперт Савчук: над рынком углеводородов вновь сгустились тучи

 Эксперты зафиксировали сезонное изменение спроса россиян на мыло

Эксперты зафиксировали сезонное изменение спроса россиян на мыло
Bloomberg отвлекает американцев от проблем в США, запугивая Россией

Bloomberg отвлекает американцев от проблем в США, запугивая Россией

 Путин направил Трампу поздравление с Днем независимости США

Путин направил Трампу поздравление с Днем независимости США
17:44   5 Июля 2020
Общество

Астрологи сообщили о влиянии парада планет на жизнь людей

Астрологи сообщили о влиянии парада планет на жизнь людей

Парад планет пришелся на 4 и 5 июля, шесть небесных тел выстроились в ряд, в том числе Солнце. Астрологи предостерегают о непростых последствиях этого события.

Последний раз подобное явление наблюдалось в 1982 году. В прошлом году через пару недель после парада планет в некоторых странах произошли военные перевороты. Специалисты не могут объяснить взаимосвязь между расположением космических объектов и происшествиями на Земле. Но существует теория, что расположение планет по одну сторону Солнца вызывает нарушение энергетического равновесия. Когда небесные тела разбросаны по Солнечной системе, действие их сил скомпенсировано.

Диссонанс в июле 2020 года будет самым мощным за несколько последних десятилетий. Эксперты рекомендуют избавиться от негативных мыслей и эмоций, благодаря чему можно избежать коллапса. Ближайшее время необходимо внимательно относиться к самым простым вещам.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#влияние #астрологи #парад планет

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...