Астрологи сообщили о влиянии парада планет на жизнь людей

Парад планет пришелся на 4 и 5 июля, шесть небесных тел выстроились в ряд, в том числе Солнце. Астрологи предостерегают о непростых последствиях этого события.

Последний раз подобное явление наблюдалось в 1982 году. В прошлом году через пару недель после парада планет в некоторых странах произошли военные перевороты. Специалисты не могут объяснить взаимосвязь между расположением космических объектов и происшествиями на Земле. Но существует теория, что расположение планет по одну сторону Солнца вызывает нарушение энергетического равновесия. Когда небесные тела разбросаны по Солнечной системе, действие их сил скомпенсировано.

Диссонанс в июле 2020 года будет самым мощным за несколько последних десятилетий. Эксперты рекомендуют избавиться от негативных мыслей и эмоций, благодаря чему можно избежать коллапса. Ближайшее время необходимо внимательно относиться к самым простым вещам.