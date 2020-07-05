Пункты велопроката в Москве заработали 1 июня. За месяц жители российской столицы совершили почти 1,3 млн поездок, отметили в городской администрации.

Это почти на 280 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Востребованность станций велопроката постоянно растет, отметил руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

Чаще всего москвичи пользуются пунктом проката № 466. Он находится у главного входа ВДНХ. Всего в городе доступны 507 станций. В распоряжении москвичей находятся около 6000 велосипедов. До конца года количество открытых станций увеличится до 629 единиц. При пользовании их услугами горожанам рекомендуется обрабатывать руки и руль антисептиком. Катание на велосипеде положительно сказывается на здоровье. Особенно активно работают мышцы рук и спины, отмечает канал "360".