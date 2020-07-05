Эксперты зафиксировали сезонное изменение спроса россиян на мыло

Аналитики банка "Русский стандарт" составили рейтинг популярности товаров согласно кассовым чекам при оплате картами с июня 2019 года по конец мая 2020 года.

Так, в топ-3 популярных товаров во все сезоны стали мыло, зубная паста и крем. В исследовании отмечается, что по сравнению с осенним периодом, зимой эти товары встречаются в чеках чаще на 6,46%, 15,64% и 21,84% соответственно.

Гель для душа пользуется у россиян большим спросом осенью, чем летом, а весной начинают делать запас мыла и стирального порошка, сообщили эксперты, передает РИА Новости.

Также в банке "Русский стандарт" отметили рост спроса на туалетную бумагу в апреле 2020 года. Количество покупок выросло на 12,67%, относительно марта текущего года.