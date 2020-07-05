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17:16   5 Июля 2020
Экономика

Эксперты зафиксировали сезонное изменение спроса россиян на мыло

Эксперты зафиксировали сезонное изменение спроса россиян на мыло

Аналитики банка "Русский стандарт" составили рейтинг популярности товаров согласно кассовым чекам при оплате картами с июня 2019 года по конец мая 2020 года.

Так, в топ-3 популярных товаров во все сезоны стали мыло, зубная паста и крем. В исследовании отмечается, что по сравнению с осенним периодом, зимой эти товары встречаются в чеках чаще на 6,46%, 15,64% и 21,84% соответственно.

Гель для душа пользуется у россиян большим спросом осенью, чем летом, а весной начинают делать запас мыла и стирального порошка, сообщили эксперты, передает РИА Новости.

Также в банке "Русский стандарт" отметили рост спроса на туалетную бумагу в апреле 2020 года. Количество покупок выросло на 12,67%, относительно марта текущего года.

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Автор: Юлия Яковлева
#магазин #покупки

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