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18:17   5 Июля 2020
Весь мир

Милонов: Польша последовала за Россией в укреплении традиционной семьи

Милонов: Польша последовала за Россией в укреплении традиционной семьи

Президент Польши Анджей Дуда планирует законодательно запретить однополым парам усыновлять детей, сообщают польские СМИ. Подобную практику он назвал «экспериментаторством» и «порабощением детей»: соответствующие ограничения польский глава предлагает внести в Конституцию страны.

«В конституции Польши необходимо прямо указать, что лицам, состоящим в однополых отношениях, запрещено усыновлять ребенка. Чтобы обеспечить безопасность детей и надлежащее воспитание, чтобы польское государство защищало права детей… Я считаю, что такая запись должна существовать», — заявил Дуда во время посещения города Щавно-Здруй.

14 июня Дуда уже высказывался на тему легализации однополых отношений. Он заявил, что в Польше «нет и не будет семьи ни в каком другом виде, кроме как исключительно союз женщины и мужчины» — это единственная конституционно допустимая форма, прописанная в основном законе страны. Практику усыновления нетрадиционными парами детей Дуда назвал «чуждой идеологией».

Милонов уверен, что Запад последует за Россией в укреплении традиционной семьи

В России закон, запрещающий однополым партнерам усыновлять детей, вступил в силу в 2013 году. А понятие семьи как союза мужчины и женщины прописано в новой редакции Конституции РФ, за которую проголосовало большинство россиян.

Россия «задает тон» всей Европе в сфере защиты традиционных семейных ценностей на государственном уровне, отмечает депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.

«Россия — единственная из всех европейских стран, из государств западного мира, которая не поддержала гонку безумия, связанную с легализацией однополых браков, партнерств и так далее. Даже такие государства как Черногория решили, что предать традиционные ценности для них будет выгодней, нежели чем им следовать. Поэтому, безусловно, Россия заставила многие западные страны одуматься и пересмотреть то, к чему они идут», — поделился Милонов с «Политикой Сегодня».

Тренд на сохранение традиционной семьи, как союза между мужчиной и женщиной, подхватят и другие европейские страны, убежден депутат.

«Именно благодаря России и французы против этого протестовали, и граждане других стран протестуют. Скорость экспансии однополых ценностей благодаря России замедлилась, и я уверен, что многие страны наоборот сейчас будут отказываться от этого и будут пытаться закрепить законодательно, что семья — это семья, и другие искажение семьей точно не являются», — заключил парламентарий.

Сегодня разрешение однополым парам усыновлять ребенка действует в Германии, Нидерландах, Франции и Испании. В Европейской конвенции об усыновлении прописано такое право только для одиноких людей и традиционных пар, что касается однополых союзов — этот вопрос документ оставляет на усмотрение стран-участниц ЕС.

В Польше 12 июля пройдет второй тур президентских выборов. В первом туре действующий глава Анджей Дуда получил 43,5% голосов избирателей.

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Автор: Тимофей Булочкин
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