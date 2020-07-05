ФАН подвел итоги проверки Бегловым стройки школ и поликлиники в Приморском районе

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов проверил ход работ по строительству школы №573 и поликлиники в Приморском районе. Сейчас здесь активно развивается социальная инфраструктура.

В нынешнем году здесь откроются три детских садика и средняя школа с бассейном, рассчитанная на 1100 учеников. Губернатор посетил будущую поликлинику на Вербной улице, ее строительство продолжается с 2014 года. Две трети работ уже сделаны, предположительно, первые пациенты смогут обращаться за врачебной помощью уже с октября. Затем градоначальник посетил еще один строящийся объект — школу №573 в жилом комплексе "Чистое небо". Здесь будут учиться в том числе и дети с ограниченными возможностями.