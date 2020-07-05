Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Комнаты прохлады в центрах социального обслуживания Москвы возобновили работу

Комнаты прохлады в центрах социального обслуживания Москвы возобновили работу

 Астрологи сообщили о влиянии парада планет на жизнь людей

Астрологи сообщили о влиянии парада планет на жизнь людей
Эксперт Савчук: над рынком углеводородов вновь сгустились тучи

Эксперт Савчук: над рынком углеводородов вновь сгустились тучи

 Эксперты зафиксировали сезонное изменение спроса россиян на мыло

Эксперты зафиксировали сезонное изменение спроса россиян на мыло
Bloomberg отвлекает американцев от проблем в США, запугивая Россией

Bloomberg отвлекает американцев от проблем в США, запугивая Россией

 Путин направил Трампу поздравление с Днем независимости США

Путин направил Трампу поздравление с Днем независимости США
Комнаты прохлады в центрах социального обслуживания Москвы возобновили работу

Комнаты прохлады в центрах социального обслуживания Москвы возобновили работу

 Астрологи сообщили о влиянии парада планет на жизнь людей

Астрологи сообщили о влиянии парада планет на жизнь людей
Эксперт Савчук: над рынком углеводородов вновь сгустились тучи

Эксперт Савчук: над рынком углеводородов вновь сгустились тучи

 Эксперты зафиксировали сезонное изменение спроса россиян на мыло

Эксперты зафиксировали сезонное изменение спроса россиян на мыло
Bloomberg отвлекает американцев от проблем в США, запугивая Россией

Bloomberg отвлекает американцев от проблем в США, запугивая Россией

 Путин направил Трампу поздравление с Днем независимости США

Путин направил Трампу поздравление с Днем независимости США
16:49   5 Июля 2020
Общество

ФАН подвел итоги проверки Бегловым стройки школ и поликлиники в Приморском районе

ФАН подвел итоги проверки Бегловым стройки школ и поликлиники в Приморском районе

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов проверил ход работ по строительству школы №573 и поликлиники в Приморском районе. Сейчас здесь активно развивается социальная инфраструктура.

В нынешнем году здесь откроются три детских садика и средняя школа с бассейном, рассчитанная на 1100 учеников. Губернатор посетил будущую поликлинику на Вербной улице, ее строительство продолжается с 2014 года. Две трети работ уже сделаны, предположительно, первые пациенты смогут обращаться за врачебной помощью уже с октября. Затем градоначальник посетил еще один строящийся объект — школу №573 в жилом комплексе "Чистое небо". Здесь будут учиться в том числе и дети с ограниченными возможностями.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#беглов #приморский район

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...