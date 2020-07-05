Гаспарян: защищая Прокопьеву, либералы пытаются надавить на суд

Сотрудник "Новой газеты" Илья Азар выпустил материал в защиту Светланы Прокопьевой, которая обвиняется в попытке оправдать теракт в Архангельске. Действия Азара прокомментировал публицист Армен Гаспарян.

По словам Гаспаряна, отличительной особенностью российской либеральной общественности является постоянная ненависть к государству, независимо от политического строя. По мнению эксперта, мнение Азара можно расценить как позицию человека, который невменяем. Ведь за произнесенные слова следует отвечать, пишет ФАН.

Гаспарян заметил, что Прокопьева так или иначе предстанет перед судом, который озвучит свой вердикт после рассмотрения всех имеющихся в его распоряжении материалов. Либеральное сообщество за счет таких выпадов пытается оказать давление на правосудие.