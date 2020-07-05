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Беглов рассказал о продолжающемся строительстве соцобъектов в Приморском районе

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16:16   5 Июля 2020
Общество

Беглов рассказал о продолжающемся строительстве соцобъектов в Приморском районе

Беглов рассказал о продолжающемся строительстве соцобъектов в Приморском районе

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе рабочего визита в Приморский район оценил работы по строительству социальных учреждений и благоустройство внутриквартальных территорий.

Глава города заметил, что власти мегаполиса продолжают устранять дефицит социальных объектов в районе, численность которого скоро достигнет 600 тысяч человек. Так, по словам Беглова, в ближайшее время начнут работу два детских сада в рамках адресной инвестиционной программы Комитета по строительству.

Кроме того, еще одно учреждение для дошкольников на 140 мест построят к концу года. Также в Приморском районе продолжается строительство четырех школ, учиться в которых будут 3250 юных петербуржцев, заключил Беглов.

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Автор: Яна Либерман
#петербург #беглов #приморский район #рабочий визит

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