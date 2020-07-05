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15:49   5 Июля 2020
Политика

Сторонники Навального в Самаре в очередной раз встали на защиту правонарушителя

Сторонники Навального в Самаре в очередной раз встали на защиту правонарушителя

Андрея Вострикова, которого штаб Алексея Навального поддерживал в качестве кандидата в муниципальные депутаты Самары, задержали сотрудники полиции. Выяснилось, что активист находился под действием наркотических средств.

Навальнисты попытались преподнести событие как попытку властей оказать давление на якобы независимого кандидата в депутаты. Однако Вострикова задержали в том момент, когда он в компании товарищей нарушал покой граждан одного из районов города. Компания шумела и периодически нецензурно бранилась, что повлекло вызов сотрудников полиции.

Правоохранители, которые прибыли на место, констатировали неадекватное поведение Вострикова, а после доставки его в отделение и проведения медицинской экспертизы выявили в его организме запрещенные вещества, способствовавшие наркотическому опьянению, пишет Nation News. Инцидент произошел 4 июля.

Самарский штаб Навального начал распространять в соцсетях сообщения, что на независимого кандидата таким образом якобы оказывается давление. Однако это не единичный случай, когда "навальнисты" защищают тех, кто преступает закон. В качестве примера можно привести программиста Александра Литреева, который после задержания признался, что хранил дома наркотики.

Также "навальнисты" защищали фигурантов дела "Сети" (организация признана в РФ террористической). За счет сомнительных личностей сторонники скандального блогера пытаются дискредитировать руководство страны.

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Автор: Кристина Мокроусова
#навальный #наркотики #самара #кандидат #востриков

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