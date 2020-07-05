Президент Алжира заявил о превышении полномочий со стороны режима ПНС Ливии

Президент Алжира Абдель Маджид Теббун заявил, что преступный режим Правительства национального согласия (ПНС) Ливии превышает свои полномочия. Он подчеркнул, что страна превращается в новое Сомали, где имеется крайне высокая угроза терроризма.

Как передает Федеральное агентство новостей (ФАН), ПНС во главе с Файезом Сарраджем продолжает действовать вне своих полномочий, игнорируя призывы к прекращению боевых действий и устраивая вооруженные нападения на позиции Ливийской национальной армии Халифы Хафтара. Затяжное вооруженное противостояние не позволяет избавиться от кризиса и приняться за восстановление страны.

Алжирский лидер подчеркивает, что в североафриканском государстве крайне необходимо провести выборы. Результаты плебисцита должны в равной степени отражать интересы всего населения и племен, проживающих в Ливии.