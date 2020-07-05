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15:44   5 Июля 2020
Политика

Погребинский оценил вероятность вхождения Донбасса в состав России

Погребинский оценил вероятность вхождения Донбасса в состав России

Первый премьер-министр Донецкой Народной Республики Александр Бородай предсказал объединение Донбасса с РФ на фоне конституционных поправок. Несколько иную точку зрения на этот счет высказал украинский политолог Михаил Погребинский.

По мнению Погребинского, это личное мнение Бородая, а сами события никак не связаны между собой. Вероятное вхождение Донбасса в состав России можно условно отнести к речи президента РФ Владимира Путина, в которой тот обратил внимание на распад СССР. Речь идет о том, что тогда отсутствовали правила по выходу республик из состава союзного государства, пишет телеканал "360". Это дало Украине возможность присвоить себе часть земель, исторически являвшихся российскими.

Другими словами, выход ДНР и ЛНР из украинского государства может расцениваться как возвращение на историческую родину. Погребинский допустил, что в своем заявлении Бородай мог руководствоваться этой позицией.

Политолог отметил, что судьбы Донецкой и Луганской народных республик постепенно направляются в сторону выхода из Украины. Речь идет в том числе о том, что все большее количество жителей Донбасса получают паспорта РФ.

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Автор: Борис Нестеров
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