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15:42   5 Июля 2020
Общество

Китайских туристов шокировала способность россиян купаться в 70-градусный мороз

Китайских туристов шокировала способность россиян купаться в 70-градусный мороз

Россияне известны как "воинственный народ", поэтому кажется, что мороз им нипочем. Когда китайские туристы посещают Россию в теплых одеждах, жители РФ ходят в шортах и юбках.

Температура воздуха в российском селе Оймякон достигает отметки -70 градусов. Морозы здесь бывают невыносимыми. При такой температуре русские умудряются купаться. Китайских туристов поразил этот факт. Посреди толстого слоя льда есть незамерзающая область. Многие жители России приезжают в это место, чтобы искупаться. Китайцы задаются вопросом, не боятся ли русские холода. При температуре -70 градусов жить сложно. Однако проталина посреди толстого слоя льда является горячим источником. Поэтому русским не страшен мороз. Многие туристы мечтают посетить это волшебное место.

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Автор: Илья Романович
#россияне #китайцы #оймякон

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