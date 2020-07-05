Китайских туристов шокировала способность россиян купаться в 70-градусный мороз

Россияне известны как "воинственный народ", поэтому кажется, что мороз им нипочем. Когда китайские туристы посещают Россию в теплых одеждах, жители РФ ходят в шортах и юбках.

Температура воздуха в российском селе Оймякон достигает отметки -70 градусов. Морозы здесь бывают невыносимыми. При такой температуре русские умудряются купаться. Китайских туристов поразил этот факт. Посреди толстого слоя льда есть незамерзающая область. Многие жители России приезжают в это место, чтобы искупаться. Китайцы задаются вопросом, не боятся ли русские холода. При температуре -70 градусов жить сложно. Однако проталина посреди толстого слоя льда является горячим источником. Поэтому русским не страшен мороз. Многие туристы мечтают посетить это волшебное место.