Блогер Алексей Навальный так и не смог продвинуть свои идеи относительно поправок к Конституции, отметил политолог Владимир Шаповалов.

Голосование по поправкам к Конституции РФ завершилось 1 июля. Большинство россиян поддержало предложенные изменения. Поправки вступили в силу 4 июля. О необходимости отменить их заявили представители движения "Нет!". Им руководит Андрей Пивоваров. Он известен как координатор структуры беглого олигарха Михаила Ходорковского "Открытая Россия".

Против поправок выступал и глава признанного в РФ иноагентом так называемого "Фонда борьбы с коррупцией" Алексей Навальный. Блогер и члены "Открытой России" пытались организовать акции в ряде городов РФ. Однако их инициатива провалилась. Россиян не заинтересовали продвигаемые Навальным идеи. Этому есть объяснение, отметил политолог Владимир Шаповалов.

Пивоваров призывал москвичей собраться 1 июля на Пушкинской площади. В день голосования там оказались около 200 человек. Большая часть – это прохожие и журналисты. Сейчас на площади постоянно находятся около десяти человек. Малочисленность акции свидетельствует об отсутствии интереса к ней у россиян. Даже те, кто голосовал против поправок, не разделяют позицию организаторов подобных "мероприятий", заявил Шаповалов в беседе с Федеральным агентством новостей.

"Позиция радикального отрицания результатов голосования фактически не разделяется обществом. Эта позиция не будет принята нашими гражданами и не отразится на дальнейшем процессе политического развития страны", — отметил собеседник ФАН.

Отсутствие интереса россиян к акциям Навального и "Открытой России" свидетельствует о том, что их идея провалилась. Хитрее всех поступил блогер, считает Шаповалов. Навальный объявил о переносе "активных действий" на единый день голосования в сентябре. Он фактически расписался под признанием в своей неудаче, считает политолог.