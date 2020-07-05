Совет раввинов Европы выступил за блокировку разжигающей ненависть Facebook

Социальная сеть Facebook, по мнению Совета раввинов Европы, бездействует в отношении распространения опасного контента и разжигания ненависти. Поэтому СРЕ поддержал бойкот соцсети мировыми брендами.

Совет раввинов призвал к совместному международному подходу в борьбе со спорным контентом в соцсетях. Глава СРЕ призвал Facebook обратить внимание на распространение расизма в рекламе. Необходимо добиться, чтобы руководство соцсети взяло на себя ответственность. Раввин подчеркнул, что комментарии антисемитского характера необходимо удалять сразу, а не в течение нескольких недель. Многие крупные корпорации сообщили о приостановке рекламы в Facebook по причине того, что руководство не обращает внимания на сообщения расистского характера.