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15:25   5 Июля 2020
Общество

Совет раввинов Европы выступил за блокировку разжигающей ненависть Facebook

Совет раввинов Европы выступил за блокировку разжигающей ненависть Facebook

Социальная сеть Facebook, по мнению Совета раввинов Европы, бездействует в отношении распространения опасного контента и разжигания ненависти. Поэтому СРЕ поддержал бойкот соцсети мировыми брендами.

Совет раввинов призвал к совместному международному подходу в борьбе со спорным контентом в соцсетях. Глава СРЕ призвал Facebook обратить внимание на распространение расизма в рекламе. Необходимо добиться, чтобы руководство соцсети взяло на себя ответственность. Раввин подчеркнул, что комментарии антисемитского характера необходимо удалять сразу, а не в течение нескольких недель. Многие крупные корпорации сообщили о приостановке рекламы в Facebook по причине того, что руководство не обращает внимания на сообщения расистского характера.

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Автор: Василий Пименов
#facebook #бойкот

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