Перенджиев считает, что "Шугалей-2" станет толчком для освобождения социологов в Ливии

Продолжение отечественного фильма "Шугалей" демонстрирует актуальность темы с похищением социологов из РФ в Ливии, считает доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета "Офицеры России" Александр Перенджиев.

Российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан были похищены прошлой весной террористами в Ливии, которые до сих пор не отпускают ученых без предъявления официальных обвинений. Фильм "Шугалей" рассказывает эту историю, а готовящийся к выходу сиквел картины ознакомит зрителей с новыми деталями событий.

Вторая часть фильма покажет всему миру, что тема с незаконным удержанием россиян не забыта и до сих пор актуальна, заявил Перенджиев в беседе с Nation News.

"Продолжение дает толчок и показывает, что тема не закончена, она еще актуальна, обострена и не нужно оставлять ее без внимания до тех пор, пока не будет решен вопрос с освобождением наших граждан из тюрьмы", — сказал политолог.

Авторы фильма продемонстрировали сложившуюся в Ливии обстановку, а также затронули в своей картине проблему нарушения прав человека в этой стране, добавил Перенджиев.