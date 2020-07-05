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Путин: в советской Конституции была заложена мина замедленного действия

Путин: в советской Конституции была заложена мина замедленного действия

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15:07   5 Июля 2020
Общество

Путин: в советской Конституции была заложена мина замедленного действия

Путин: в советской Конституции была заложена мина замедленного действия

Президент РФ Владимир Путин заявил о "мине", заложенной в Конституции СССР. По словам российского лидера, она состояла в праве выхода республик из состава Союза.

Конституция СССР содержала в себе "мину замедленного действия". Эта мина — право республик на выход из состава Союза, сообщил в интервью корреспонденту программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" президент РФ Владимир Путин.

Тезис о праве выхода республик, отметил глава государства, был заложен в основной закон СССР еще в 1922 году. По мнению Путина, современной России необходимо избежать подобного развития событий. В связи с этим глава государства назвал верным решение одобрить поправки к Конституции. Одна из них нацелена на укрепление государственности России.

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Автор: Юлия Яковлева
#путин #конституция #мина #государственность

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