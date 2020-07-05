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15:02   5 Июля 2020
Общество

Россиян предостерегли от летней депрессии на фоне пандемии коронавируса

Россиян предостерегли от летней депрессии на фоне пандемии коронавируса

Летняя депрессия является редким психическим расстройством, на которое влияет недостаток витаминов. Подобные случаи стали фиксироваться по России и миру на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Многие россияне, как и европейцы, столкнулись с плохим самочувствием летом после COVID-19. Аналогов явлению нет в профильной литературе, оно не исследовано в достаточной степени, заметила психолог Наталья Очакова в беседе с журналистом "Комсомольской правды". Причинами летней депрессии в данном случае могут стать переменчивая погода, долгий световой день и отмена путешествий.

Чтобы распознать у себя признаки психического расстройства, необходимо обратить внимание на некоторые симптомы. В их числе снижение аппетита, бессонница, отказ от прогулок и плохое настроение в течение длительного времени, а также эмоциональное истощение. Состояние часто может вызывать обезвоживание, поэтому психолог обратила внимание на необходимость выпивать 1,5 литра минеральной воды в день.

Работу троих волонтеров из Волоколамска отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он поблагодарил их за трудолюбие и самоотдачу во время борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. Им вручили памятные медали "За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе"", передает телеканал "360".

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Автор: Кристина Мокроусова
#психолог #коронавирус

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