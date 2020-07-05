Россиян предостерегли от летней депрессии на фоне пандемии коронавируса

Летняя депрессия является редким психическим расстройством, на которое влияет недостаток витаминов. Подобные случаи стали фиксироваться по России и миру на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Многие россияне, как и европейцы, столкнулись с плохим самочувствием летом после COVID-19. Аналогов явлению нет в профильной литературе, оно не исследовано в достаточной степени, заметила психолог Наталья Очакова в беседе с журналистом "Комсомольской правды". Причинами летней депрессии в данном случае могут стать переменчивая погода, долгий световой день и отмена путешествий.

Чтобы распознать у себя признаки психического расстройства, необходимо обратить внимание на некоторые симптомы. В их числе снижение аппетита, бессонница, отказ от прогулок и плохое настроение в течение длительного времени, а также эмоциональное истощение. Состояние часто может вызывать обезвоживание, поэтому психолог обратила внимание на необходимость выпивать 1,5 литра минеральной воды в день.

Работу троих волонтеров из Волоколамска отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он поблагодарил их за трудолюбие и самоотдачу во время борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. Им вручили памятные медали "За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе"", передает телеканал "360".