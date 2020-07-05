Беглов обеспечил стабильное строительство соцобъектов вопреки вспышке COVID-19

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил Приморский район и проверил, на каком этапе находится строительство школ и поликлиник. Благодаря контролю властей дефицит соцобъектов устраняется в запланированном темпе.

Политолог Владимир Соловейчик оценил социальную инфраструктуру в новых районах Санкт-Петербурга. По словам специалиста, коммерческое строительство всегда идет первым этапом, так как фирмы-застройщики заинтересованы получить максимальную прибыль. Только потом они строят школы, детские сады и поликлиники, чтобы соответствовать требованиям городских властей.

"Поэтому городские власти должны очень интенсивно контролировать процесс строительства объектов социальной инфраструктуры", — объяснил собеседник "Невских новостей".

Он заявил, что власти Санкт-Петербурга во главе с Александром Бегловым его не разочаровали. Они четко отслеживают ситуацию и обеспечивают стабильное строительство, добавил политолог. На устранение дефицита соцобъектов не повлияла даже пандемия коронавируса, которая, казалось бы, должна была разрушить все планы. В целом можно заметить положительную динамику, заключил эксперт.