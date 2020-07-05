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14:58   5 Июля 2020
Общество

Иордания запустила тест-режим браслетов для соблюдения домашнего карантина

Иордания запустила тест-режим браслетов для соблюдения домашнего карантина

Власти Иордании сообщили, что с 4 июля запустили тестовый режим работы электронных браслетов, контролирующих соблюдение домашнего режима на карантине.

Информацию о решении сообщил представитель Национального эпидемиологического комитета Назир Убейдат. Гаджеты используют в качестве "превентивной меры" борьбы с распространением коронавирусной инфекции для тех людей, которые нарушили предписанный 14-дневный режим изоляции.

Сейчас работают 500 браслетов. Они необходимы, чтобы убедится в отсутствии контактов у пациентов, которым медики поставили диагноз "коронавирусная инфекция".

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Автор: Яна Либерман
#иордания #браслет #COVID-19

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