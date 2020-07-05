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14:50   5 Июля 2020
Общество

Кошкин отметил важность продолжения фильма "Шугалей" о похищенных россиянах в Ливии

Кошкин отметил важность продолжения фильма "Шугалей" о похищенных россиянах в Ливии

Вторая часть российского фильма "Шугалей" о похищенных террористами в Ливии российских социологах поможет общественности узнать правду об этой истории, считает военный политолог Андрей Кошкин.

Отечественный фильм "Шугалей" основан на реальных событиях и посвящен похищению весной 2019 года социологов из России Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которых до сих пор незаконно удерживают в тюрьме без предъявления официальных обвинений. В скором времени должна состояться премьера сиквела, который расскажет новые детали этой истории.

Кинематограф является одним из способов воздействия на мнение общественности, отметил в комментарии для издания "ПолитЭксперт" член Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин. Он подчеркнул важность этого фильма, дающего возможность людям узнать правду о происходящем в Ливии.

"В сложившейся ситуации с нашими социологами в Ливии это должно сыграть важную роль не только стимула, но и драйвера. Конечно же, надо, чтобы общественность узнала правду", — отметил эксперт.

Добиваться освобождения российских социологов необходимо не только при помощи фильмов, но и посредством комплексного подхода с привлечением политической, дипломатической и военной линий, считает Кошкин.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #ливия #фильм #пнс #Шугалей

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