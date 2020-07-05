Условия работы ПФР позволяют россиянам рассчитывать на выплату двух пенсий одновременно

Пенсионное законодательство России позволяет гражданам одновременно получать две пенсии при соблюдении ряда условий. Правила начисления дополнительных выплат действуют для тех, кто работает в силовых ведомствах.

ПФР разграничивает начисление военных и гражданских пенсий, поэтому россиянин имеет полное право на получение двух выплат вместо одной. Для этого необходимо получить военную пенсию (отработав в МВД, ФСИН или других органах), после чего трудоустроится на гражданскую должность. После 11 лет работы и достижения установленного возраста можно будет подать заявку в фонд для начисления средств. Об этом сообщается в блоге "Сотрудник Пенсионного фонда".

В перспективе этот механизм дополнительного финансирования может распространиться не только на военных, но и на социальных работников. Это позволит охватить еще большее количество людей и обеспечить их материальное благополучие.