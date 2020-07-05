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14:36   5 Июля 2020
Общество

Политолог Захаров поддержал идею равного наказания за преступления в Сети и реальности

Политолог Захаров поддержал идею равного наказания за преступления в Сети и реальности

Способ борьбы с киберпреступлениями в России озвучил руководитель "Евразийского института исследований и поддержки молодежных инициатив" Дмитрий Захаров.

С января по апрель количество киберпреступлений в России увеличилось на 82%. К такому выводу пришли специалисты компании Group-IB, проанализировав статистику МВД РФ. Речь идет о финансовом мошенничестве. Специалисты не исключают, что на увеличении количества киберпреступлений сказалась пандемия коронавируса.

Кибермошенники получают доступ к банковским счетам пользователей Сети и к их устройствам, на которых могут храниться важные документы. Чтобы защитить россиян, нужно менять законодательство в сфере кибербезопасности, заявил политолог Дмитрий Захаров.

"Киберпреступления, как и мошенничество, должны караться так же, как и аналогичные преступления: как кража, разбой или хищение в особо крупном размере", — отметил собеседник Newinform.

Необходимо разработать ряд требований по кибербезопасности для организаций, считает Захаров. К интернет-банкам и операторам переводов следует предъявлять самые высокие требования по безопасности. Надзорными органами в этой сфере должны быть Роскомнадзор и ФСБ или СК. Слаженная совместная работа коммерческих организаций и надзорных органов позволит защитить россиян от кражи средств в интернете.

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Автор: Илья Романович
#мошенничество #захаров #киберпреступления

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