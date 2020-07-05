Зеленский потребовал обеспечить оснащение украинского флота ракетным вооружением

Президент Украины Владимир Зеленский поручил командующему ВМС контр-адмиралу Алексею Неижпапе обеспечить оснащение флота ракетным вооружением. Об этом глава страны сообщил во время выступления в Одессе на торжестве по случаю Дня Военно-морских сил.

"Я сделаю все, чтобы украинский флот был образцом мощности, современности и настоящей гордостью Украины", — заявил Зеленский.

Украинский глава поставил задачу по оснащению флота вооружением контр-адмиралу Неижпапе. Зеленский выразил уверенность, что поручение будет выполнено, пишет РИА Новости.

Президент уделил особое внимание испытаниям ракетного комплекса "Нептун". Он отметил, его оснащение сделает Украину "более сильным игроком в акватории Черного и Азовского морей".