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14:35   5 Июля 2020
Политика

Зеленский потребовал обеспечить оснащение украинского флота ракетным вооружением

Зеленский потребовал обеспечить оснащение украинского флота ракетным вооружением

Президент Украины Владимир Зеленский поручил командующему ВМС контр-адмиралу Алексею Неижпапе обеспечить оснащение флота ракетным вооружением. Об этом глава страны сообщил во время выступления в Одессе на торжестве по случаю Дня Военно-морских сил.

"Я сделаю все, чтобы украинский флот был образцом мощности, современности и настоящей гордостью Украины", — заявил Зеленский.

Украинский глава поставил задачу по оснащению флота вооружением контр-адмиралу Неижпапе. Зеленский выразил уверенность, что поручение будет выполнено, пишет РИА Новости.

Президент уделил особое внимание испытаниям ракетного комплекса "Нептун". Он отметил, его оснащение сделает Украину "более сильным игроком в акватории Черного и Азовского морей".

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Автор: Ирина Большунова
#украина #вмс #зеленский

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