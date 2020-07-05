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14:21   5 Июля 2020
Общество

Политолог Светов: Беглов — ответственный политик, который осуществляет свои обещания

Политолог Светов: Беглов — ответственный политик, который осуществляет свои обещания

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил с проверкой строящиеся социальные объекты в Приморском районе. Оценку его деятельности на посту градоначальника дал политолог Юрий Светов.

Беглов проверил, как идет строительство новой школы искусств на Туристской улице и поликлиники на Вербной улице. Градоначальник открыл новый фонтан на площади Солнца и заявил, что власти Северной столицы планируют открыть еще три детских сада и школу в Приморском районе.

"Эти поездки происходят регулярно, и здесь он хочет убедиться, что объекты, которые он обещал построить, реализуются. Это нормальное явление, думаю, что если бы губернаторы во всех регионах занимались таким контролем, то жизнь в регионах шла более активно", — заявил политолог во время беседы с журналистом Nation News.

В сентябре будет год, как Беглов был избран на пост губернатора Санкт-Петербурга. Беглов зарекомендовал себя как ответственный политик, которому "важно показать, что все предвыборные обещания осуществляются", заметил Светов. Также политолог отметил: сейчас бюджетные средства не лежат у кого-то на счетах, а активно используются на благо горожан.

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Автор: Илья Романович
#губернатор #политолог #беглов

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