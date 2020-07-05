Действующая глава Токио Юрико Коикэ лидирует на выборах

Данные экзитпола на выборах губернатора Токио показали убедительную победу действующей главы — Юрико Коикэ. Она набрала более 50 процентов голосов избирателей.

Юрико Коикэ — действующий губернатор столицы Японии, Токио, одерживает уверенную победу на выборах главы. Об этом свидетельствуют данные экзитпола, проведенного общественным телевидением страны.

Согласно данным, Коикэ набрала более 50 процентов голосов избирателей. В рамках кампании этого года на высокий пост претендовало рекордное количество кандидатов: 22 человека.