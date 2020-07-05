ВС Турции разместили на захваченной боевиками ПНС Ливии авиабазе средства ПВО

Ливийский телеканал Libya Al Hadath опубликовал спутниковые снимки, на которых заметно расположение турецких ПВО, размещенных на территории, захваченной террористами так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Согласно публикации в Facebook-аккаунте ливийского СМИ, устройства противовоздушной обороны были установлены с 2 по 3 июля на авиабазе Аль-Ватыя — территории, которая подконтрольна боевикам ПНС, напоминает в воскресенье, 5 июля, Федеральное агентство новостей (ФАН).

Ранее ФАН публиковал материал "Турция поставила в Ливию "Черные Ястребы" и обучает боевиков ПНС их эксплуатации", в котором сказано, что Анкара отправила партию вертолетов Sikorsky модели UH-60 в пользование "правительства" премьер-министра Файеза Сарраджа.