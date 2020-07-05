Кадры обломков ТЦ после обрушения в Кировской области появились в Сети

Обрушение произошло в торговом центре в городе Зуевка в Кировской области. По данным, под завалами находятся четыре человека, трое людей погибли.

Информация о происшествии поступила утром в воскресенье, 5 июля. По предварительным данным, в недостроенном торговом центре обрушились перекрытия. В следствии произошедшего ЧП погибли три человека под завалами. Об этом сообщает РИА Новости.

В Сети появилось видео, на котором можно рассмотреть масштабы разрушения. В ролике видно большое количество строительного мусора и обломков строения.

Для устранения последствия случившегося на место проишествия приехали два специализированных аварийно-спасательных автомобиля, 10 сотрудников спасательной службы, а также две единицы техники.