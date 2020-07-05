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14:14   5 Июля 2020
Армия

Турция протестировала российские ЗРК С-400 на стелс-истребителях США

Турция протестировала российские ЗРК С-400 на стелс-истребителях США

Турецкое военное командование провело испытания российских ЗРК С-400 на американских стелс-истребителях, пишут СМИ.

Тестирование комплексов производилось на турецкой военной базе Мюртед, передает "Вечерний курьер". Вооруженные силы Турции решили воспользоваться ротацией и переброской в ближневосточный регион истребителей F-35 и F-22 ВВС США, протестировав российские зенитно-ракетные комплексы на американских самолетах.

Произведенные в России С-400 смогли обнаружить истребители США на удалении в 200 километров от военной базы Мюртед. Анкара не стала раскрывать подробности результатов испытаний, однако, вероятно, отсутствие претензий к РФ по работе систем может означать положительный итог тестирования.

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Автор: Илья Романович
#сша #турция #с-400 #f-22 #f-35

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