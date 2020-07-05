Беглов осмотрел площадь Солнца и зоны отдыха в Приморском районе

Губернатор Петербурга Александр Беглов приехал в Приморский район, где побывал в ЖК "Чистое небо" и оценил благоустройство нового квартала.

Главе города показали недавно построенный жилой комплекс и инфраструктуру этого квартала. Беглов также посмотрел площадь Солнца с фонтаном, которая находится между домами, двумя детскими садами и школой. Ее создали специально для отдыха горожан.

Площадь замостят тротуарной плиткой. Также здесь посадят деревья, кустарники и цветы. Обустройство площади идет полным ходом, пишут "Невские новости".

Рекреационную зону планируют сдать в этом году. Запуск фонтана и праздничное открытие застройщик запланировал после снятия всех ограничительных мероприятий в Петербурге.