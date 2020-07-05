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14:01   5 Июля 2020
Политика

Цеков: националисты уничтожают Украину и разрушают братские связи с РФ

Цеков: националисты уничтожают Украину и разрушают братские связи с РФ

Глава ВМС Украины Алексей Неижпапа сделал заявление, что Киев считает своим ключевым врагом Москву. На этот выпад отреагировал член Совфеда Сергей Цеков, заметивший, что главным врагом украинского государства являются националисты.

По словам сенатора, националисты получили влияние на политические силы Украины, включая ее руководство. Эти люди занимаются уничтожением своей страны и делают все для того, чтобы разорвать столетние связи двух братских народов, пишет РИА Новости. Речь идет о взаимоотношениях Украины и России.

Цеков также рекомендовал Киеву перестать транслировать воинственную риторику против Москвы и не следовать тем тезисам, которые распространяют их покровители на Западе.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #украина #цеков #националисты

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