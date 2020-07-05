Путин: поправки к Конституции создадут условия для развития России

Изменения в Основном законе позволят установить новый вектор развития России на десятилетия вперед. Об этом журналистам в ходе интервью рассказал президент Владимир Путин.

Принятые в ходе общероссийского голосования поправки к Конституции России позволяют установить новые возможности для развития российской государственности. Эти условия будут актуальны десятилетиями. Президент России Владимир Путин отметил важность укрепления суверенитета для прогресса. Об этом он рассказал в интервью для телеканала "Россия-1".

Конституции страны с 1922 года всегда имели внутри "мину замедленного действия", отметил глава государства. Изменения Основного закона позволят избежать повторения ошибок прошлого.