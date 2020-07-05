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13:38   5 Июля 2020
Общество

Папа Римский выступил в поддержку инициированного СБ ООН "коронавирусного" перемирия

Папа Римский выступил в поддержку инициированного СБ ООН "коронавирусного" перемирия

Папа Римский Франциск поддержал инициативу Совбеза ООН о глобальном перемирии с целью позволить населению справиться с пандемией COVID-19. Понтифик выразил надежду, что общее противодействие даст людям почувствовать себя "единой семьей".

Глава Римско-католической церкви Франциск выступил с поддержкой инициативы главы Совбеза ООН Антониу Гутерриша, призвавшего ранее к глобальному перемирию для совместного противостояния распространению коронавирусной инфекции.

Понтифик в своей проповеди объявил, что присоединяется к тем, кто одобрил этот призыв и пригласил всех ему последовать. Также Папа Римский выразил надежду на то, что общее противостояние пандемии позволит населению Земли снова почувствовать себя "членами единой человеческой семьи".

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Автор: Юлия Яковлева
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