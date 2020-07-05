Российские ученые лишают стелс-авиацию США шансов на невидимость

Российские инженеры разрабатывают систему обнаружения в небе стелс-самолетов — труднозаметных для радаров и систем ПВО машин, которые могут максимально приближаться к атакуемому объекту. Эффект «невидимки» достигается за счет обшивки самолетов, отражающей радиосигнал не так, как другие.

Ученые из Радиотехнического института имени академика А. Л. Минца выяснили, что обнаружить стелс-самолеты возможно, если расшифровать электронный след в виде помех, который остается за ними во время полета. С помощью разработки можно вычислить не только координаты, но даже скорость таких самолетов.

Технология «стелс» зародилась еще в СССР, а ее праотцом считается математик Петр Уфимцев. В 1962 году советское руководство не оценило идею молодого инженера о создании самолета-невидимки. А вот Штаты воспользовались наработками Уфимцева, опубликованными в его книге «Метод краевых волн в физической теории дифракции», и с начала 70-х годов активно трудились над созданием «невидимой» авиации. Но любое действие рождает противодействие, и стелс-разработки показали свои уязвимые места.

Улучшенное покрытие самолета и необычная форма позволяют минимизировать видимость на радарах, но все равно не могут обеспечить полную незаметность в небе, объясняет военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин.

«Известный случай, связанный со стелс-авиацией, произошел во время бомбежки Югославии странами НАТО. Югославские войска ПВО с помощью станции обнаружения достаточно старого советского комплекса засекли новый стелс-бомбардировщик альянса. Подтверждение было и в Ираке, и в Сирии обнаруживали радары такие самолеты, и в США», — поделился эксперт с «Политикой Сегодня».

Сейчас «стелс» с переменным успехом просматривается с помощью космических спутников, наземных средств слежения, развернутых локационных станций по всему периметру российских границ, которые обнаруживают всплески активности за тысячи километров, отмечает Дандыкин.

«Заметность» таких самолетов для радаров зависит от совокупности факторов (скорость, расстояние, дальность радиоволн и так далее), которые могут сложится не в пользу систем обнаружения. Российские инженеры из Радиотехнического института используют принципиально новый подход: фиксирование так называемой радиолокационной тени, которую не всегда возможно своевременно заметить на радарах, но которую оставляет любая авиация.

«В рамках разработки нового способа в АО РТИ провели оценку возможности использования анализа радиолокационной тени методом синтезирования апертуры движущихся объектов, возникающих на этапе картографирования местности», — сказано в материалах Радиотехнического института.

Надежды на успех обойти российские радары все меньше, но в Штатах стелс-технология развивается — сегодня это истребители F-35, F-22 и бомбардировщики. Перспективные российские самолеты вроде Су-57 тоже используют «невидимость» для средств обнаружения противника — у России громадные навыки в авиастроении, подчеркивает Дандыкин.

Сейчас, говорит эксперт, США и РФ соревнуются как в создании летательных аппаратов, так и в разработке средств обнаружения, которые могут замечать стелс-самолеты и беспилотники. Но технология «стелс» используется не только в авиации.

«Это еще и вопрос гиперзвука, где мы опережаем американцев. Технологии стелс-обнаружения в США развиваются и для перехвата российских гиперзвуковых ракет блока «Авангард», которые невозможно определить по скоростным характеристикам, прежде всего. Развиваются и корабли: все последние российские, да и американские, судна оснащены технологией отражающего действия радаров противника. Но не факт, что они не могут быть обнаружены», — рассказал Дандыкин.

Американцы обеспокоены «оружием судного дня» — так они говорили о «Посейдоне», новейшем российском подводном беспилотнике, напоминает Дандыкин. Угрозу Пентагон видит и в «Буревестнике» — это крылатая ракета глобальной дальности с ядерным двигателем.

Штаты настаивают на включении обеих разработок в СНВ — договор между Москвой и Вашингтоном об ограничении стратегических вооружений. Ранее военный эксперт Борис Рожин объяснил, почему США пытаются затормозить оборонные проекты РФ.