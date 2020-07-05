Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов анонсировал открытие трех детсадов и одной школы в Приморском районе.

Сегодня порядка 600 тысяч человек проживают в Приморском районе Санкт-Петербурга, отметил Беглов. Город активно решает проблему нехватки социальных объектов.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что запланировано открытие трех новых детских сада и одной современной школы. Все новые школы должны иметь бассейн, сказал Беглов.

Власти уделяют внимание и благоустройству активно застраивающейся территории. Так, на площади Солнца в районе откроется фонтан, пишут "Невский новости".