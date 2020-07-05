Беглов возложил цветы к памятнику погибшим в Баренцевом море подводникам

Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил церемонию открытия памятника погибшим в Баренцевом море подводникам. Подробности рассказали в администрации города.

Мемориал появился на Серафимовском кладбище Северной столицы. Александр Беглов возложил цветы к памятнику погибшим год назад подводникам. Вместе с ним на церемонии присутствовали представители Минобороны РФ и заместитель главнокомандующего Военно-Морским Флотом РФ вице-адмирал Игорь Мухаметшин.

Александр Беглов отметил смелость и героизм подводников. Ценой собственных жизней они спасли своих товарищей. Петербург оказывает поддержку семьям погибших, добавил губернатор города. Власти Северной столицы делают все, чтобы память подводников была увековечена.