Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин: поправки к Конституции создадут условия для развития России

Путин: поправки к Конституции создадут условия для развития России

 Папа Римский выступил в поддержку инициированного СБ ООН "коронавирусного" перемирия

Папа Римский выступил в поддержку инициированного СБ ООН "коронавирусного" перемирия
Первый этап предвыборной кампании стартовал в Белоруссии

Первый этап предвыборной кампании стартовал в Белоруссии

 Соловьев представил доказательства того, что Ефремов управлял авто во время ДТП

Соловьев представил доказательства того, что Ефремов управлял авто во время ДТП
Bloomberg отвлекает американцев от проблем в США, запугивая Россией

Bloomberg отвлекает американцев от проблем в США, запугивая Россией

 Путин направил Трампу поздравление с Днем независимости США

Путин направил Трампу поздравление с Днем независимости США
Путин: поправки к Конституции создадут условия для развития России

Путин: поправки к Конституции создадут условия для развития России

 Папа Римский выступил в поддержку инициированного СБ ООН "коронавирусного" перемирия

Папа Римский выступил в поддержку инициированного СБ ООН "коронавирусного" перемирия
Первый этап предвыборной кампании стартовал в Белоруссии

Первый этап предвыборной кампании стартовал в Белоруссии

 Соловьев представил доказательства того, что Ефремов управлял авто во время ДТП

Соловьев представил доказательства того, что Ефремов управлял авто во время ДТП
Bloomberg отвлекает американцев от проблем в США, запугивая Россией

Bloomberg отвлекает американцев от проблем в США, запугивая Россией

 Путин направил Трампу поздравление с Днем независимости США

Путин направил Трампу поздравление с Днем независимости США
13:01   5 Июля 2020
Общество

Беглов: Город постепенно решает проблему нехватки социальных объектов в Приморском районе

Беглов: Город постепенно решает проблему нехватки социальных объектов в Приморском районе

Губернатор Санкт-Петербурга 5 июля проинспектировал строящиеся соцобъекты в Приморском районе: поликлинику на улице Вербная, школу искусств на улице Туристская и общеобразовательную школу на 1100 мест на Комендантском проспекте.

Школа №573 располагается во дворе жилого комплекса "Чистое небо". Объект сдали на семь месяцев раньше срока, отметил Александр Беглов. В будущем в районе будет построена еще одна школа на 1375 мест, заметил глава Северной столицы.

«В последние годы в Приморском районе идет интенсивное жилищное строительство. Численность населения приближается уже к шестистам тысячам человек. Еще совсем недавно здесь ощущалась острая нехватка социальных объектов. Но город постепенно решает эту проблему», — заявил губернатор.

Беглов: Город постепенно решает проблему нехватки социальных объектов в Приморском районе

Строительство школы №573 в Приморском районе закончили в мае. Пятиэтажное учебное заведение примет учеников 1 сентября 2020 года. Также в ней будут учиться дети с ограниченными возможностями. В здании есть пассажирские лифты для маломобильных людей, два бассейна и два спортивных зала. На месте оборудовали игровые зоны и спортивные площадки.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#беглов #приморский район #социальные объекты

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...