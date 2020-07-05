Губернатор Санкт-Петербурга 5 июля проинспектировал строящиеся соцобъекты в Приморском районе: поликлинику на улице Вербная, школу искусств на улице Туристская и общеобразовательную школу на 1100 мест на Комендантском проспекте.

Школа №573 располагается во дворе жилого комплекса "Чистое небо". Объект сдали на семь месяцев раньше срока, отметил Александр Беглов. В будущем в районе будет построена еще одна школа на 1375 мест, заметил глава Северной столицы.

«В последние годы в Приморском районе идет интенсивное жилищное строительство. Численность населения приближается уже к шестистам тысячам человек. Еще совсем недавно здесь ощущалась острая нехватка социальных объектов. Но город постепенно решает эту проблему», — заявил губернатор.

Строительство школы №573 в Приморском районе закончили в мае. Пятиэтажное учебное заведение примет учеников 1 сентября 2020 года. Также в ней будут учиться дети с ограниченными возможностями. В здании есть пассажирские лифты для маломобильных людей, два бассейна и два спортивных зала. На месте оборудовали игровые зоны и спортивные площадки.