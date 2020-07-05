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12:59   5 Июля 2020
Армия

Украина заявила о планах по размещению трех дивизионов ракетных комплексов "Нептун"

Украина заявила о планах по размещению трех дивизионов ракетных комплексов "Нептун"

Украинское военное командование приняло решение о размещении трех дивизионов береговых ракетных комплексов "Нептун", заявил командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа.

Вооружение будет размещено на Черном и Азовском морях, передает life.ru со ссылкой на сообщение Неижпапы. По его словам, в течение следующего года в Черноморском регионе планируется развернуть два дивизиона, а также еще один — в Азовском. Военачальник добавил, что ракеты "Нептун" предназначены для поражения надводных целей.

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов ранее попытался "угрожать" России этими ракетами, заявив, что они якобы способны полностью "уничтожить" Крымский мост. Подобный выпад вызвал ответную реакцию со стороны главы ЛДПР Владимира Жириновского, который предупредил, что в таком случае Украина перестанет существовать.

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Автор: Юлия Яковлева
#украина #ракета #черное море #нептун #азовское море

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