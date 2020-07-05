Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов проинспектировал здание новой школы искусств, расположенной на Туристской улице в Приморском районе.

Градоначальник осмотрел помещения обеденного зала и учебных классов, поднялся на второй этаж, где находится актовый зал.

Здание школы искусств начали строить в 2014 году. Однако четыре раза пришлось менять недобросовестных подрядчиков. Строительство завершает компания «Монолитстрой», которая обязалась сдать объект в августе 2020 года. На сегодня готовность новой школы - 90%.

Ранее градоначальник ознакомился с ходом строительства новой поликлиники и осмотрел школу во дворе ЖК "Чистое небо", которая будет готова принять первых учеников уже в сентябре 2020 года. Оба объекта расположены на территории Приморского района Петербурга.