Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин: поправки к Конституции создадут условия для развития России

Путин: поправки к Конституции создадут условия для развития России

 Папа Римский выступил в поддержку инициированного СБ ООН "коронавирусного" перемирия

Папа Римский выступил в поддержку инициированного СБ ООН "коронавирусного" перемирия
Первый этап предвыборной кампании стартовал в Белоруссии

Первый этап предвыборной кампании стартовал в Белоруссии

 Соловьев представил доказательства того, что Ефремов управлял авто во время ДТП

Соловьев представил доказательства того, что Ефремов управлял авто во время ДТП
Bloomberg отвлекает американцев от проблем в США, запугивая Россией

Bloomberg отвлекает американцев от проблем в США, запугивая Россией

 Путин направил Трампу поздравление с Днем независимости США

Путин направил Трампу поздравление с Днем независимости США
Путин: поправки к Конституции создадут условия для развития России

Путин: поправки к Конституции создадут условия для развития России

 Папа Римский выступил в поддержку инициированного СБ ООН "коронавирусного" перемирия

Папа Римский выступил в поддержку инициированного СБ ООН "коронавирусного" перемирия
Первый этап предвыборной кампании стартовал в Белоруссии

Первый этап предвыборной кампании стартовал в Белоруссии

 Соловьев представил доказательства того, что Ефремов управлял авто во время ДТП

Соловьев представил доказательства того, что Ефремов управлял авто во время ДТП
Bloomberg отвлекает американцев от проблем в США, запугивая Россией

Bloomberg отвлекает американцев от проблем в США, запугивая Россией

 Путин направил Трампу поздравление с Днем независимости США

Путин направил Трампу поздравление с Днем независимости США
12:49   5 Июля 2020
Общество

Александр Беглов осмотрел здание новой школы искусств в Приморском районе Петербурга

Александр Беглов осмотрел здание новой школы искусств в Приморском районе Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов проинспектировал здание новой школы искусств, расположенной на Туристской улице в Приморском районе.

Градоначальник осмотрел помещения обеденного зала и учебных классов, поднялся на второй этаж, где находится актовый зал.

Александр Беглов осмотрел здание новой школы искусств в Приморском районе Петербурга

Здание школы искусств начали строить в 2014 году. Однако четыре раза пришлось менять недобросовестных подрядчиков. Строительство завершает компания «Монолитстрой», которая обязалась сдать объект в августе 2020 года. На сегодня готовность новой школы - 90%.

Александр Беглов осмотрел здание новой школы искусств в Приморском районе Петербурга

Александр Беглов осмотрел здание новой школы искусств в Приморском районе Петербурга

Ранее градоначальник ознакомился с ходом строительства новой поликлиники и осмотрел школу во дворе ЖК "Чистое небо", которая будет готова принять первых учеников уже в сентябре 2020 года. Оба объекта расположены на территории Приморского района Петербурга.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#петербург #беглов #школа искусств

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...