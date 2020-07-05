Специалисты объяснили, зачем соцсети следят за пользователями

Любое действие интернет-пользователей описано алгоритмами для настройки таргетированной рекламы. Об этом рассказала специалист по продвижению социальных медиа Евгения Кулиш.

После обсуждения какой-либо продукции, реклама товара сразу же проявляется на странице социальной сети. Это объясняется тем, что алгоритм распространения рекламы общий на всех ресурсах, предает телеканал "360". Реклама работает по одному принципу: чем больше денег в нее вложено, тем точнее алгоритм для ее тиражирования, рассказала Кулиш в беседе с радио Sputnik.

Сотрудники Facebook объяснили, как и зачем работает слежка за пользователями, даже если у них отключен GPS. Местоположение юзеров фиксируется всегда и везде автоматически. Сервисы Facebook могут получать данные о геолокации с помощью IP-адресов и отметок на фото. Тотальный контроль необходим для таргетирования рекламы, отметили специалисты популярной соцсети.