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 Папа Римский выступил в поддержку инициированного СБ ООН "коронавирусного" перемирия

Папа Римский выступил в поддержку инициированного СБ ООН "коронавирусного" перемирия
Первый этап предвыборной кампании стартовал в Белоруссии

Первый этап предвыборной кампании стартовал в Белоруссии

 Соловьев представил доказательства того, что Ефремов управлял авто во время ДТП

Соловьев представил доказательства того, что Ефремов управлял авто во время ДТП
Bloomberg отвлекает американцев от проблем в США, запугивая Россией

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12:44   5 Июля 2020
Общество

Специалисты объяснили, зачем соцсети следят за пользователями

Специалисты объяснили, зачем соцсети следят за пользователями

Любое действие интернет-пользователей описано алгоритмами для настройки таргетированной рекламы. Об этом рассказала специалист по продвижению социальных медиа Евгения Кулиш.

После обсуждения какой-либо продукции, реклама товара сразу же проявляется на странице социальной сети. Это объясняется тем, что алгоритм распространения рекламы общий на всех ресурсах, предает телеканал "360". Реклама работает по одному принципу: чем больше денег в нее вложено, тем точнее алгоритм для ее тиражирования, рассказала Кулиш в беседе с радио Sputnik.

Сотрудники Facebook объяснили, как и зачем работает слежка за пользователями, даже если у них отключен GPS. Местоположение юзеров фиксируется всегда и везде автоматически. Сервисы Facebook могут получать данные о геолокации с помощью IP-адресов и отметок на фото. Тотальный контроль необходим для таргетирования рекламы, отметили специалисты популярной соцсети.

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Автор: Кристина Мокроусова
#слежка #пользователи #соцсети

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