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12:37   5 Июля 2020
Армия

В России создали технологию, делающую бесполезными стелс-истребители США

В России создали технологию, делающую бесполезными стелс-истребители США

Инженеры из России ведут разработку специальной системы, позволяющей обнаруживать в небе стелс-самолеты, пишут СМИ.

Технология "стелс" применяется в американских истребителях F-35 и F-22, что делает их малозаметными для комплексов ПВО и радаров, сообщает ActualNews. Особая конструкция, а также специальное покрытие препятствуют корректному отражению радиоволн, скрывая от систем радиолокационной разведки местоположение самолета.

Обнаружение подобных воздушных стелс-целей возможно при помощи расшифровки электронного следа в виде помех, который остается за ними во время полета, заявили сотрудники Радиотехнического института имени академика А. Л. Минца. Они уточнили, что таким образом можно вычислить координаты и даже скорость подобных самолетов.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #сша #f-22 #f-35 #стелс

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