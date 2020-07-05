Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил школу №573 на Комендантском проспекте.

В сопровождении главы администрации района Николая Цеда и председателя комитета города по строительству Игоря Креславского градоначальник осмотрел помещения общеобразовательного учреждения.

Школа №573 находится во дворе нового ЖК «Чистое небо». Она рассчитана на 1100 ребят, включая детей с ограниченными возможностями здоровья. Уже 1 сентября 2020 года школа откроется для учеников.

Губернатор осмотрел помещение, включая столовую, а также малый и большой бассейны.

Ранее сегодня Александр Беглов проинспектировал строящуюся поликлинику на улице Вербная в Приморском районе.