Губернатор Петербурга проинспектировал новую школу на 1100 мест в Приморском районе
Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил школу №573 на Комендантском проспекте.
В сопровождении главы администрации района Николая Цеда и председателя комитета города по строительству Игоря Креславского градоначальник осмотрел помещения общеобразовательного учреждения.
Школа №573 находится во дворе нового ЖК «Чистое небо». Она рассчитана на 1100 ребят, включая детей с ограниченными возможностями здоровья. Уже 1 сентября 2020 года школа откроется для учеников.
Губернатор осмотрел помещение, включая столовую, а также малый и большой бассейны.
Ранее сегодня Александр Беглов проинспектировал строящуюся поликлинику на улице Вербная в Приморском районе.