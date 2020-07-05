Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин: поправки к Конституции создадут условия для развития России

Путин: поправки к Конституции создадут условия для развития России

 Папа Римский выступил в поддержку инициированного СБ ООН "коронавирусного" перемирия

Папа Римский выступил в поддержку инициированного СБ ООН "коронавирусного" перемирия
Первый этап предвыборной кампании стартовал в Белоруссии

Первый этап предвыборной кампании стартовал в Белоруссии

 Соловьев представил доказательства того, что Ефремов управлял авто во время ДТП

Соловьев представил доказательства того, что Ефремов управлял авто во время ДТП
Bloomberg отвлекает американцев от проблем в США, запугивая Россией

Bloomberg отвлекает американцев от проблем в США, запугивая Россией

 Путин направил Трампу поздравление с Днем независимости США

Путин направил Трампу поздравление с Днем независимости США
Путин: поправки к Конституции создадут условия для развития России

Путин: поправки к Конституции создадут условия для развития России

 Папа Римский выступил в поддержку инициированного СБ ООН "коронавирусного" перемирия

Папа Римский выступил в поддержку инициированного СБ ООН "коронавирусного" перемирия
Первый этап предвыборной кампании стартовал в Белоруссии

Первый этап предвыборной кампании стартовал в Белоруссии

 Соловьев представил доказательства того, что Ефремов управлял авто во время ДТП

Соловьев представил доказательства того, что Ефремов управлял авто во время ДТП
Bloomberg отвлекает американцев от проблем в США, запугивая Россией

Bloomberg отвлекает американцев от проблем в США, запугивая Россией

 Путин направил Трампу поздравление с Днем независимости США

Путин направил Трампу поздравление с Днем независимости США
12:25   5 Июля 2020
Общество

Губернатор Петербурга проинспектировал новую школу на 1100 мест в Приморском районе

Губернатор Петербурга проинспектировал новую школу на 1100 мест в Приморском районе

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил школу №573 на Комендантском проспекте.

В сопровождении главы администрации района Николая Цеда и председателя комитета города по строительству Игоря Креславского градоначальник осмотрел помещения общеобразовательного учреждения.

Губернатор Петербурга проинспектировал новую школу на 1100 мест в Приморском районе

Школа №573 находится во дворе нового ЖК «Чистое небо». Она рассчитана на 1100 ребят, включая детей с ограниченными возможностями здоровья. Уже 1 сентября 2020 года школа откроется для учеников.

Губернатор осмотрел помещение, включая столовую, а также малый и большой бассейны.

Губернатор Петербурга проинспектировал новую школу на 1100 мест в Приморском районе

Ранее сегодня Александр Беглов проинспектировал строящуюся поликлинику на улице Вербная в Приморском районе.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#петербург #беглов #приморский район

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...