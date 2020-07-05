Кабмин выделил более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест для россиян

Более 4 миллиардов рублей из бюджета Российской Федерации выделено на создание в стране временных рабочих мест. Гражданам предложат работу в различных сферах.

Создание временных рабочих мест в РФ обеспечивается за счет выделения на эти цели 4 миллиардов бюджетных рублей. Финансирование уже обеспечено, сообщили в кабмине.

Уточняется, что безработным гражданам, которые обратились в службы занятости, предложат временное трудоустройство в таких сферах, как АПК, строительство, транспорт и ЖКХ, благоустройство территорий и соцслужбы по уходу за пожилыми.