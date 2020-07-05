Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин: поправки к Конституции создадут условия для развития России

Путин: поправки к Конституции создадут условия для развития России

 Папа Римский выступил в поддержку инициированного СБ ООН "коронавирусного" перемирия

Папа Римский выступил в поддержку инициированного СБ ООН "коронавирусного" перемирия
Первый этап предвыборной кампании стартовал в Белоруссии

Первый этап предвыборной кампании стартовал в Белоруссии

 Соловьев представил доказательства того, что Ефремов управлял авто во время ДТП

Соловьев представил доказательства того, что Ефремов управлял авто во время ДТП
Bloomberg отвлекает американцев от проблем в США, запугивая Россией

Bloomberg отвлекает американцев от проблем в США, запугивая Россией

 Путин направил Трампу поздравление с Днем независимости США

Путин направил Трампу поздравление с Днем независимости США
Путин: поправки к Конституции создадут условия для развития России

Путин: поправки к Конституции создадут условия для развития России

 Папа Римский выступил в поддержку инициированного СБ ООН "коронавирусного" перемирия

Папа Римский выступил в поддержку инициированного СБ ООН "коронавирусного" перемирия
Первый этап предвыборной кампании стартовал в Белоруссии

Первый этап предвыборной кампании стартовал в Белоруссии

 Соловьев представил доказательства того, что Ефремов управлял авто во время ДТП

Соловьев представил доказательства того, что Ефремов управлял авто во время ДТП
Bloomberg отвлекает американцев от проблем в США, запугивая Россией

Bloomberg отвлекает американцев от проблем в США, запугивая Россией

 Путин направил Трампу поздравление с Днем независимости США

Путин направил Трампу поздравление с Днем независимости США
12:21   5 Июля 2020
Общество

Кабмин выделил более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест для россиян

Кабмин выделил более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест для россиян

Более 4 миллиардов рублей из бюджета Российской Федерации выделено на создание в стране временных рабочих мест. Гражданам предложат работу в различных сферах.

Создание временных рабочих мест в РФ обеспечивается за счет выделения на эти цели 4 миллиардов бюджетных рублей. Финансирование уже обеспечено, сообщили в кабмине.

Уточняется, что безработным гражданам, которые обратились в службы занятости, предложат временное трудоустройство в таких сферах, как АПК, строительство, транспорт и ЖКХ, благоустройство территорий и соцслужбы по уходу за пожилыми.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#финансирование #рабочие #кабмин #места

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...