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12:19   5 Июля 2020
Политика

Первый этап предвыборной кампании стартовал в Белоруссии

Первый этап предвыборной кампании стартовал в Белоруссии

Претенденты на пост главы Республики Беларусь начали регистрироваться в избирательной кампании. Процесс стартовал 5 июля и продлится до 14 июля, говорится в сообщении ЦИК РБ.

Те кандидаты в президенты, кто зарегистрируется, будут допущены до следующего этапа. Речь идет о начале агитации, пишет "Интерфакс".

До этого говорилось, что заявки на участие в выборах ЦИК республики направили действующий глава страны Александр Лукашенко и еще семь человек. Один из них — Виктор Бабарико — сейчас находится под арестом. Бывшего банкира обвиняют по трем уголовным статьям, включая взяточничество.

Ранее телеканал "360" писал, что Лукашенко в преддверии выборов пытается использовать образ России, чтобы заработать дополнительные очки.

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Автор: Ирина Большунова
#выборы #белоруссия #избирательная кампания

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