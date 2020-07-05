Путин направил Трампу поздравление с Днем независимости США

Президент России Владимир Путин направил американскому коллеге Дональду Трампу телеграмму по случаю Дня независимости США. Об этом в воскресенье, 5 июля, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Журналисты спросили у Пескова, поздравил ли Путин Трампа с Днем независимости США, который празднуется в Америке 4 июля. Пресс-секретарь президента РФ ответил, что глава российского государства направил поздравительную телеграмму американскому лидеру.