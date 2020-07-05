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 Путин направил Трампу поздравление с Днем независимости США

Путин направил Трампу поздравление с Днем независимости США
12:12   5 Июля 2020
Весь мир

Путин направил Трампу поздравление с Днем независимости США

Путин направил Трампу поздравление с Днем независимости США

Президент России Владимир Путин направил американскому коллеге Дональду Трампу телеграмму по случаю Дня независимости США. Об этом в воскресенье, 5 июля, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Журналисты спросили у Пескова, поздравил ли Путин Трампа с Днем независимости США, который празднуется в Америке 4 июля. Пресс-секретарь президента РФ ответил, что глава российского государства направил поздравительную телеграмму американскому лидеру.

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Автор: Юлия Яковлева
#сша #путин #трамп

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