Беглов осмотрел новую поликлинику в Приморском районе Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прибыл на место строительства новой поликлиники в Приморском районе в воскресенье, 5 июля.

У здания его встретят председатель Комитета по строительству Игорь Креславский, а также глава администрации района Николай Цед и директор по строительству общества с ограниченной ответственностью "Стройактив" Николай Супонев. Он расскажет Беглову более детально об этапах работы над новым зданием: что предстоит сделать, а что уже завершено.

Беглов осмотрит фасад и кабинеты врачей, также в его плане посещение бассейна. Поликлиника должна была открыться еще в 2015 году, однако из-за недобросовестности подрядчиков открытие отложили. Губернатор Петербурга взял ситуацию под личный контроль.