Запуск АМС "Луна-25" к спутнику Земли произойдет в 2021 году

Автоматическая межпланетная станция "Луна-25" будет запущена к спутнику Земли 1 октября 2021 года. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщает Роскосмос.

По информации госкорпорации, испытания космического аппарата должны быть завершены летом того же года. Сам запуск станции запланирован на октябрь 2021 года.

Все космические аппараты должны пройти обязательный этап, заключающийся в проведении электрических и функциональных испытаний, которые необходимы для подтверждения заданных характеристик всех компонентов.