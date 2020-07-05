Гидрометцентр предупредил о жаре за 40 градусов в ряде регионах России

Аномально жаркая погода ожидается с 5 по 7 июля в ряде регионов России, сообщается на сайте Гидрометцентра.

В Саратовской, Ростовской, Астраханской, Белгородской, Воронежской, Тамбовской областях и в Калмыкии столбик термометра поднимется выше 40 градусов. Кроме того, сохраняется пожароопасная ситуация в Башкирии, Челябинской, Курганской, Кемеровской областях, Алтайском крае, в регионах Кавказа и на Чукотке.

Начало рабочей неделе ожидается жарким и в Москве - температура воздуха поднимется до 28-31 градуса, временами возможны грозы.