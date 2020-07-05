Соловьев представил доказательства того, что Ефремов управлял авто во время ДТП
Журналист Владимир Соловьев во время своей авторской программы представил данные полицейской экспертизы с места смертельного ДТП, участником которого стал актер Михаил Ефремов.
Согласно документу, в автомобиле артиста в момент происшествия зафиксированы следы ДНК, принадлежащие Ефремову. Речь идет о подушке безопасности, которая сработала со стороны водителя.
Соловьев обратил на это внимание в ходе общения с адвокатом Александром Добровинским, который представляет в суде интересы родственников погибшего из-за Ефремова водителя.
Добровинский подчеркнул, что в позиции адвокатов артиста можно расставить все точки. Представленный в эфире документ подтверждает нахождение Ефремова за рулем в момент ДТП.
Как писал телеканал "360", другой адвокат пострадавшей стороны Сергей Аверцев указал на наличие вины Ефремова и пообещал добиться правосудия.
Ранее адвокат артиста Эльман Пашаев заявил, что в ДТП участвовала машина актера, но его за рулем не было.