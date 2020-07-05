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11:06   5 Июля 2020
Политика

Соловьев представил доказательства того, что Ефремов управлял авто во время ДТП

Соловьев представил доказательства того, что Ефремов управлял авто во время ДТП

Журналист Владимир Соловьев во время своей авторской программы представил данные полицейской экспертизы с места смертельного ДТП, участником которого стал актер Михаил Ефремов.

Согласно документу, в автомобиле артиста в момент происшествия зафиксированы следы ДНК, принадлежащие Ефремову. Речь идет о подушке безопасности, которая сработала со стороны водителя.

Соловьев обратил на это внимание в ходе общения с адвокатом Александром Добровинским, который представляет в суде интересы родственников погибшего из-за Ефремова водителя.

Добровинский подчеркнул, что в позиции адвокатов артиста можно расставить все точки. Представленный в эфире документ подтверждает нахождение Ефремова за рулем в момент ДТП.

Как писал телеканал "360", другой адвокат пострадавшей стороны Сергей Аверцев указал на наличие вины Ефремова и пообещал добиться правосудия.

Ранее адвокат артиста Эльман Пашаев заявил, что в ДТП участвовала машина актера, но его за рулем не было.

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Автор: Руслан Неглинный
#дтп #экспертиза #соловьев #ефремов

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