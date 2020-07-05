Хакеры России отказались от кибератак на медицинские учреждения

Российские хакеры проявили гуманизм во время пандемии, отказавшись от кибератак на информационные системы медицинских учреждений.

Отечественные хакеры проявили "редкую для нашего наблюдения этику", в отличие от других стран мира. Компания заметила, что даже на хакерских форумах не было никаких объявлений, рассказал корреспонденту РИА Новости генеральный директор компании Group-IB Илья Сачков.

Житель индийского штата Махараштра Шанкар Кураде заказал для себя у ювелира защитную маску из чистого золота, сообщает телеканал "360". Таким образом он пытается спастись от коронавируса. Маска весит более 2,5 килограммов. Она обошлась индусу почти в четыре тысячи долларов, однако здоровье "требует жертв".