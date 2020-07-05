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10:48   5 Июля 2020
Экономика

ПФР ответил пенсионеру на вопрос о прибавках к выплатам за непрерывный стаж 15 лет

ПФР ответил пенсионеру на вопрос о прибавках к выплатам за непрерывный стаж 15 лет

Пенсионный фонд России (ПФР) ответил на вопрос пожилого гражданина о прибавке к пенсионным начислениям за непрерывный стаж работы в течение 15 лет.

Пожилой гражданин из подмосковного города Долгопрудного задал этот вопрос после того, как обнаружил в Сети новость о полагающейся прибавке к пенсии за непрерывный стаж работы. Он обратился к специалистам с просьбой разъяснить, правдива ли эта информация.

Начальник Главного управления Пенсионного фонда России № 5 Александр Акименко сообщил гражданину, что в настоящее время законодательство не предусматривает каких-либо денежных доплат к пенсии за непрерывный стаж. Он подчеркнул, что информация о прибавке не соответствует действительности, сообщает издание "Новости Приморья".

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Автор: Юлия Яковлева
#пенсия #пфр #стаж

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