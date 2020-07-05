Ученые нашли неожиданный способ лечения язвы желудка

Язву желудка можно лечить и даже предотвратить длительными интенсивными пробежками, к такому мнению пришли ученые из Института физиологии им. И. П. Павлова РАН.

Специальные глюкокортикоидные гормоны вырабатываются у человека в процессе бега, уточнили специалисты. Эти вещества имеют противоязвенный эффект, следует из результатов исследования. Пробежка при этом не должна быть слишком интенсивной, обратили внимание исследователи.

Диетологи советуют людям с язвой есть окрошку на кефире в жаркую погоду, передает телеканал "360". Все кисломолочные продукты полезны для желудка, обратила особое внимание специалист.